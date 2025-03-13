Казахстанцу запретили пить после ссоры с матерью

Конфликт между матерью и сыном закончился примирением, но мужчине установили запрет на потребление алкоголя на три месяца, передает Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.73 КоАП РК рассмотрели в Сырдарьинском районном суде.

"Гражданин в состоянии алкогольного опьянения выражался нецензурной бранью в отношении потерпевшей, разбил стол, тем самым совершил действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие", - установил суд.

На судебном заседании мужчина, полностью признав вину, сообщил, что извинился перед матерью, и просил прекратить дело об административном правонарушении.

Потерпевшая просила рассмотреть дело без ее участия. Она отметила, что прощает сына, а в связи с тем, что они между собой примирились, просила прекратить дело об административном правонарушении.

Постановлением Сырдарьинского районного суда казахстанца освободили от административной ответственности в связи с примирением сторон.

При этом были установлены особые требования к поведению мужчины, предусматривающие в полном объеме запрет на употребление алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ сроком на три месяца. Производство по делу прекратили.

Ранее в Талдыкоргане 33-летний местный житель избил родную мать, за что получил 10 суток ареста. Пострадавшая в суде заявила, что в ходе семейного конфликта сын несколько раз ударил ее.

А житель Жамбылской области получил 20 суток ареста за оскорбление матери. В суде женщина просила строго наказать сына и пояснила, что такое поведение продолжается неоднократно.