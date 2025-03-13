Торговавшую органами казахстанцев женщину задержали в Польше: в МВД сделали заявление

В Министерстве внутренних дел Казахстана подтвердили информацию о задержании в Польше женщины, объявленной в розыск казахстанскими правоохранителями, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказали в МВД, по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана на железнодорожном пункте пропуска между Украиной и Польшей польские правоохранительные органы задержали 35-летнюю подозреваемую, которая с 2020 года находилась в международном розыске, объявленном правоохранительными органами Казахстана.

Женщину подозревают в участии в международной организованной преступной группе, занимавшейся торговлей человеческими органами на черном рынке.

Следствие установило, что в период с 2017 по 2018 год участники ОПГ осуществляли незаконные сделки по трансплантации органов в медучреждениях Казахстана.

В противоправные схемы были вовлечены граждане Израиля, Украины, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

"По имеющимся данным, задержанная отвечала за встречу и размещение доноров и реципиентов, организацию их медицинских обследований, оплату расходов, а также за обеспечение соблюдения ими мер конспирации.

Кроме того, она инструктировала доноров по вопросам маскировки, в том числе по запоминанию ложных сведений о родственных связях с реципиентами", - рассказали в министерстве.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанной в Казахстан для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, о задержании подозреваемой ранее сообщили российские СМИ. По данным некоторых из них, в Казахстане ее уже осудили за торговлю органами.

Добавим, что согласно статье 116 УК РК, принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.