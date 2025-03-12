Женщину, торговавшую органами казахстанцев, задержали в Польше

В Польше задержали гражданку Украины, осужденную в Казахстане за торговлю человеческими органами, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

О задержании женщины пресс-секретарь окружной прокуратуры в Перемышле и прокурор Марта Пентковская.

По ее словам, женщина с июля 2017 по январь 2019 года в Казахстане, Армении, Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, Таиланде и Узбекистане незаконно приобретала человеческие почки, чтобы их перепродать на черном рынке.

В Казахстане женщину уже заочно приговорили к 12 годам колонии за торговлю органами и участие в организованной международной ОПГ.

Казахстанские правоохранители объявили ее в розыск. Во время проверки на польской границе выяснилось, что она находится в международных базах данных розыска, а казахстанская система правосудия передала дело в Интерпол.

Теперь задержанная будет под стражей ожидать решения суда об экстрадиции. Прокуратура пока не предоставляет никакой дополнительной информации по делу.

ТАСС уточняет, что женщина находилась в розыске в Казахстане с ноября 2020 года, в отношении нее Интерпол выдал "красное уведомление