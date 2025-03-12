Решили погонять ночью: 18 мопедистов наказали в Шымкенте

18 водителей мопедов были наказаны за беспредел на дорогах Шымкента - нарушителей привлекли к ответственности по нескольким статьям, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как заявили в полиции, почти два десятка молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет решили погонять по ночному городу, однако их многочисленные нарушения зафиксировали инспекторы видеонаблюдения ЦОУ.

На задержание нарушителей ПДД ориентировали патрульных полицейских.

Лихачей привлекли к административной ответственности по шести статьям.

А транспортные средства, не соответствующие требованиям эксплуатации, были отправлены на штрафстоянку.

Напомним, в начале октября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся организации движения отдельных видов транспортных средств - теперь мопеды в Казахстане обяжут регистрировать.

При этом еще в мае прошлого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП, согласно которым водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.

Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

Что касается получения водительского удостоверения категории А1 - сообщалось, что водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.