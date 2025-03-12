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Казахстанца, которому грозило 16 лет колонии, оправдали и освободили в зале суда

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Подсудимый в зале суда
Подсудимый. Иллюстративное фото: Chris Ryan/Getty Images

В области Ұлытау мужчину, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере, оправдали присяжные, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта, рассмотрели с участием присяжных заседателей в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Ұлытау.

"По версии органов досудебного расследования, в мае 2024 года на трассе Павлодар - Кызылорда подсудимый при неустановленных следствием обстоятельствах незаконно приобрел 125 кг 95 гр. высушенной марихуаны, незаконно хранил и перевозил данное наркотическое средство на территории Жезказгана в целях сбыта", - рассказали в суде.

Прокурор просил признать мужчину виновным по п.3 ч.3 ст.297 УК и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы, а по совокупности приговоров - окончательно 16 лет лишения свободы. Подсудимый свою вину не признал и просил оправдать.

"Присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт в связи с недоказанностью причастности подсудимого к совершенному преступлению", - пояснили в суде.

В связи с этим мера пресечения в виде содержания под стражей была отменена, мужчину освободили из зала суда. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее Верховный суд оправдал мужчину по протесту генерального прокурора. Нарушений в его действиях не нашли, так как он не культивировал коноплю, что ему было предъявлено в изначальном обвинении. Суд согласился с доводами о неправомерной квалификации действий мужчины.

А в ВКО судебная коллегия пересмотрела уголовное дело двух осужденных на 10 лет лишения свободы казахстанцев и вынесла оправдательный приговор. Коллегия признала нарушения требований процессуального законодательства, регламентирующего обязательное участие в обыске понятых либо специалиста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227404-kazahstanca-kotoromu-grozilo-16-let-kolonii-opravdali-i-osvobodili-v-zale-suda/