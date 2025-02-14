Осужденного на 4 года лишения свободы казахстанца оправдали

Верховный суд оправдал мужчину по протесту генерального прокурора - нарушений в его действиях не нашли, так как он не культивировал коноплю, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, приговором Жамбылского районного суда Жамбылской области мужчину осудили к 4 годам лишения свободы за незаконное выращивание запрещенных растений - сортов конопли.

Суд квалифицировал его действия по п.3 ч.2 ст.300 Уголовного кодекса как умышленный незаконный посев и выращивание растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере.

Однако, как следует из обвинительного акта, мужчине изначально было предъявлено обвинение только в незаконном культивировании таких растений.

"Суд, нарушив требования ч.1 ст.340 УПК, вышел за рамки предъявленного обвинения и самостоятельно расширил квалификацию действий подсудимого, добавив пункты о посеве и выращивании", - отметили в Генеральной прокуратуре.

По нормативному постановлению Верховного суда от 14 мая 1998 года №3 культивирование - это селекция наркотикосодержащих растений без надлежащего разрешения и контроля. Иными словами, это не просто посадка или полив, а действия, направленные на выведение новых сортов растений или совершенствование методов их возделывания.

"Материалы уголовного дела подтверждают, что подсудимый не занимался ни селекцией, ни улучшением сортов конопли, не разрабатывал новые способы воздействия на растения. Он лишь посадил семена и периодически поливал растения, что не подпадает под определение культивирования. Таким образом, состав уголовного правонарушения в его действиях отсутствует", - отметили в надзорном ведомстве.

Верховный суд, рассмотрев кассационный протест генерального прокурора, согласился с доводами о неправомерной квалификации действий мужчины и оправдал его, разъяснив право на реабилитацию.

За прошедший год по кассационным протестам генерального прокурора были оправданы 10 человек. В отношении 100 осужденных меры наказания были смягчены: их действия переквалифицировали, а условия содержания улучшили.

Отметим, что по п.3 ч.2 ст.300 УК РК посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, совершенное в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее в области Жетісу рассмотрели дело в отношении мужчины, вырастившего дома коноплю в двух горшках, а также собравшего кусты дикорастущей конопли в горах. За это ему назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.

Осенью прошлого года в Карагандинской области задержали мужчину, подозреваемого в выращивании конопли на крыше своего дома. Полиция изъяла восемь кустов растения. Было возбуждено уголовное дело.