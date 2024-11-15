Осужденных на 10 лет лишения свободы казахстанцев оправдали

В ВКО судебная коллегия пересмотрела уголовное дело двух осужденных на 10 лет лишения свободы казахстанцев и вынесла оправдательный приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, судебной коллегией Восточно-Казахстанского областного суда пересмотрено в апелляционном порядке уголовное дело в отношении гражданина и гражданки Казахстана.

Приговором суда указанные граждане были осуждены по п.1, 3 ч.3 ст.297 УК (Незаконное хранение психотропных веществ в целях сбыта в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Их приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Уголовное дело поступило в апелляционную инстанцию по апелляционным жалобам защитников осужденных, не согласных с приговором суда.

Коллегия отменила обвинительный приговор по нескольким основаниям.

"При проведении обыска квартиры, гаража и обнаружении психотропных веществ оперуполномоченный в помещении кладовой находился один без понятых и владельца помещения, его действия на видеокамеру специалиста не попали, что ставит под сомнение результаты проведенных действий", - объяснили в суде.

Также отмечается, что экспертиза биологических следов подсудимых на представленных объектах не обнаружила, а в ходе молекулярно-генетической экспертизы материал, пригодный для идентификации, не установлен.

"Коллегия признала протокол обыска недопустимым доказательством в связи с нарушениями требований процессуального законодательства, регламентирующего обязательное участие в ходе производства обыска понятых либо специалиста. Выемка также производится с обязательным применением технических средств", - рассказали в суде.

Исходя из презумпции невиновности, коллегия пришла к выводу, что вина граждан в совершении преступления не доказана, и постановила оправдательный приговор, признав за гражданами право на реабилитацию.

Коллегия по указанным выше нарушениям вынесла частное постановление в орган досудебного расследования.

Добавим, что по п.1, 3 ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.