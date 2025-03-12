Спецоперация в Алматинской области: задержаны три человека (видео)

В Алматинской области обнаружили теплицу площадью 10 соток, в которой выращивали почти тонну конопли. Задержаны трое подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности в Алматинской области пресекли деятельность предполагаемой преступной группы, подозреваемой в незаконном культивировании наркосодержащих растений. В ходе спецоперации были задержаны три человека.

В результате обыска, проведенного на территории арендованного ими домовладения, обнаружена теплица площадью 10 соток, оборудованная для выращивания конопли.

"Общий вес изъятых наркотиков, не дошедших до наркопотребителей, составил 900 кг. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - рассказал заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

С начала 2025 года из незаконного оборота изъяли более двух тонн наркотических средств, в том числе 120 кг синтетических наркотиков, 600 гр. кокаина и более 140 кг гашиша.

Ранее в ВКО полиция пресекла распространение свыше 5000 разовых доз наркотиков каннабисной группы. Задержан житель Усть-Каменогорска, подозреваемый в организации крупного канала поставки наркотических средств.

А в Экибастузе задержали администратора лаундж-бара по подозрению в сбыте наркотиков посетителям заведения. Другого жителя города подозревают в организации фитолаборатории для выращивания конопли. При обыске изъяли более 4 млн тенге и дорогой автомобиль.