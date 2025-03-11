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Неприятности возникли у фармацевта после продажи лекарства в аптеке в Туркестане

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Ампулы с димедролом и аптека
Проверка в аптеке. Фото: polisia.kz

В Туркестане полиция выявила факт нарушения реализации лекарств в одной из аптек города. В частности, там продали "Димедрол" без рецепта, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в рамках ОПМ "Дармек" сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области пресекли факт незаконной реализации лекарственных препаратов в одной из аптек в Туркестане.

"В ходе проведения отработок полицейские установили, что продавец аптеки без рецепта продала местному жителю 18 ампул "Димедрола", предназначенного для инъекций", - отметили в МВД.

Данный факт является нарушением законодательства, регулирующего оборот лекарственных средств. В отношении правонарушителя составили административный протокол. Собранные материалы будут направлены в управление здравоохранения для принятия законного решения.

Целью проведения оперативно-профилактического мероприятия "Дармек" стало выявление правонарушений в сфере легального оборота наркотиков и пресечение распространения аптечной наркомании.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана обратились к фармацевтам с напоминаем об уголовной ответственности за безрецептурный отпуск "Трамадола". Сейчас реализация этого лекарства осуществляется только по рецепту врача и в аптеках, имеющих соответствующую лицензию.

А по рекомендации Антикора вносится изменение в систему выдачи бесплатных лекарств. В области Абай были установлены факты несвоевременной поставки медпрепаратов, которые пациенты вынужденно приобретали за собственные средства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227115-nepriyatnosti-voznikli-u-farmacevta-posle-prodazhi-lekarstva-v-apteke-v-turkestane/