Осужден экс-руководитель "Жасыл аймак" (видео)
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Вынесен приговор экс-руководителю КГУ "Жасыл аймак" при ГУ "Управление природопользования и природных ресурсов Туркестанской области", передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, Туркестанским городским судом оглашен приговор в отношении бывшего руководителя КГУ "Жасыл аймак" при областном управлении природопользования и природных ресурсов Бегасилова И., его заместителя Ерназарова А., юриста КГУ Айнабековой М. и предпринимателя Муслимова И.
Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 14,9 млн тенге путем закупа дешевых пестицидов и гербицидов, несоответствующих технической спецификации и предъявляемым требованиям качества.
Бегасилов осужден к 2,5 годам лишения свободы, Ерназаров, Айнабекова и Муслимов - к ограничению свободы на 2 года.
Кроме того, они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
Судебный акт в законную силу еще не вступил.
Осенью прошлого года стало известно, что в Астане компания "Жасыл аймак" не выплатила более 600 работникам зарплаты за сентябрь, задолжав тем самым больше 144 млн тенге. За допущенное нарушение к дисциплинарной ответственности привлекли должностное лицо.
А в области Ұлытау перед судом предстал руководитель государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования". Согласно обвинению, он использовал свои должностные полномочия, чтобы незаконно предоставить преимущества ТОО.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226963-osuzhden-eks-rukovoditel-zhasyl-aymak/