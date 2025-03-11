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Осужден экс-руководитель "Жасыл аймак" (видео)

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Бывший глава "Жасыл аймак" был задержан
Задержание. Кадр из видео: t.me/antikornews

Вынесен приговор экс-руководителю КГУ "Жасыл аймак" при ГУ "Управление природопользования и природных ресурсов Туркестанской области", передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, Туркестанским городским судом оглашен приговор в отношении бывшего руководителя КГУ "Жасыл аймак" при областном управлении природопользования и природных ресурсов Бегасилова И., его заместителя Ерназарова А., юриста КГУ Айнабековой М. и предпринимателя Муслимова И.

Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 14,9 млн тенге путем закупа дешевых пестицидов и гербицидов, несоответствующих технической спецификации и предъявляемым требованиям качества.

Бегасилов осужден к 2,5 годам лишения свободы, Ерназаров, Айнабекова и Муслимов - к ограничению свободы на 2 года.

Кроме того, они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Судебный акт в законную силу еще не вступил.

Осенью прошлого года стало известно, что в Астане компания "Жасыл аймак" не выплатила более 600 работникам зарплаты за сентябрь, задолжав тем самым больше 144 млн тенге. За допущенное нарушение к дисциплинарной ответственности привлекли должностное лицо.

А в области Ұлытау перед судом предстал руководитель государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования". Согласно обвинению, он использовал свои должностные полномочия, чтобы незаконно предоставить преимущества ТОО.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226963-osuzhden-eks-rukovoditel-zhasyl-aymak/