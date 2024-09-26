Высокопоставленного чиновника судят в области Ұлытау

В области Ұлытау перед судом предстал глава управления природных ресурсов, обвиняемый в причинении значительного ущерба государству, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в августе 2024 года в Улытауский районный суд поступило уголовное дело в отношении подсудимого, который с 15 ноября 2022 года занимал должность руководителя государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ұлытау".

"Согласно обвинению, он использовал свои должностные полномочия, чтобы незаконно предоставить преимущества ТОО, причинив значительный ущерб государству", - отметили в суде.

Данное дело квалифицируется как злоупотребление должностными полномочиями в соответствии с п.3 ч.4 ст.361 УК РК.

"Улытауский районный суд тщательно рассматривает это дело и продолжает собирать все необходимые доказательства", - подчеркнули в суде.

Отметим, что по п.3 ч.4 ст.361 УК РК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.