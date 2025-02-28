Мужчина устроил скандал с женой в одной из школ Жезказгана

Казахстанцу назначили административный штраф за скандал с женой, который он устроил в одной из школ Жезказгана, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, дело в отношении казахстанца, которого обвинили в оскорблении жены, рассмотрел специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Жезказгана.

"10 февраля 2025 года примерно в 18.15 гражданин, находясь в общественном месте - в одной из школ Жезказгана, оскорблял свою жену, проявляя неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и совершил мелкое хулиганство", - установил суд.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, выразил раскаяние и подтвердил обстоятельства, указанные в протоколе.

Суд признал горожанина виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 78 640 тенге. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

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