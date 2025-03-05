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Актюбинец сослался на провалы в памяти после кровавой расправы

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Мужчина держит в руке молоток
Мужчина с молотком. Иллюстративное фото: no_limit_pictures / Getty Images

В Актобе 54-летнего квартиранта осудили за убийство хозяина жилья молотком. Мужчина пришел домой к своему знакомому и попросился пожить у него за оплату, передает "Диапазон".

Издание сообщает, что уже через день мужчины организовали застолье с алкоголем, которое закончилось кровавой драмой.

Из обвинения следует, что хозяин квартиры стал нецензурно выражаться, квартирант принял это как оскорбления в свой адрес и ударил знакомого несколько раз по голове молотком. Но на этом он не остановился, а, по материалам суда, принес из кухни нож и ударил оппонента в грудь. От полученных ранений тот умер на месте.

В суде обвиняемый в убийстве заявил, что ударил молотком мужчину только один раз, пошла кровь, а что было дальше, не помнит. При этом подсудимый уверял, что ножом не бил, и вообще хотел только напугать, убивать не хотел. Он признался, что у него бывают провалы в памяти, ранее случился инсульт.

Суд приговорил мужчину за убийство к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее в Астане мужчину убили выстрелом в голову. По информации столичного департамента полиции, преступление произошло в ходе конфликта между ранее знакомыми лицами. Подозреваемого задержали, он водворен в изолятор.

А в области Ұлытау женщину приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство знакомого ножом во время ссоры у нее дома. В суде казахстанка полностью признала вину и попросила смягчить наказание с учетом состояния ее здоровья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225706-aktyubinec-soslalsya-na-provaly-v-pamyati-posle-krovavoy-raspravy/