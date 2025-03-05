"Архитектору будущего" Марату Абиеву вынесли еще один приговор

В Астане вынесли приговор основателю фонда "Архитекторы будущего" Марату Абиеву - его признали виновным в руководстве ОПГ и контрабанде, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в Telegram-канале Агентства РК по финмониторингу, Абиева обвиняли по трем статьям уголовного кодекса:

часть 1 статьи 262 "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а также участие в них",

часть 4 статьи 197 "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения",

часть 3 статьи 234 "Экономическая контрабанда".

В итоге Абиева приговорили к 9 годам лишения свободы. Ему пожизненно запрещено занимать должность на государственной службе и на 5 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с созданием и руководством общественными объединениями.

Его соучастники, как рассказали в АФМ, приговорены к 8 годам лишения свободы.

"Приговором суда конфисковано имущество подсудимых стоимостью более 180 млн тенге и преступный доход от контрабанды ГСМ на сумму более 6 млрд тенге", - добавили в агентстве.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, основателя незаконного фонда "Архитекторы будущего" Марата Абиева осудили еще в августе 2023 года. Тогда сообщалось, что его приговорили к 7 годам лишения свободы и лишили права заниматься деятельностью, связанной с созданием и руководством общественными объединениями, на 5 лет.

Согласно материалам дела, в 2019 году осужденный основал компанию с видом деятельности – развитие сельского хозяйства, выращивание зернобобовых и масличных культур, включая семеноводство.

В мае-июне 2020 года он завез из Канады семена сельскохозяйственных культур, которые засеял на полях в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

"В августе 2020 года до проведения уборки, не зная фактическую урожайность, с целью вызова социального всплеска и формирования у граждан ложного представления об эффективности его компании, снял фильм "Архитекторы будущего". В данном фильме была озвучена заведомо ложная информация о получении колоссальных результатов урожая пшеницы", - рассказывали в суде.

В январе 2021 года Абиев основал без юридической регистрации сообщество "Genezis" (фонд "Архитекторы будущего"), открыв более 15 филиалов по Казахстану. В мае 2022 года с целью проведения митинга под видом бесплатного концерта привлек со всего Казахстана участников объединения "Genezis" в Астану.

26 ноября 2022 года он собрал в ночном клубе в Астаны более 300 человек, где, как сообщается, публично продемонстрировал фильм "Архитекторы будущего", выступил перед собравшимися с призывом выйти на митинг в направлении Акорды с требованием одобрения его проекта. Участников незаконной акции задержала полиция.

Абиев попытался обжаловать вынесенный ему ранее приговор, однако в октябре 2023 года его оставили без изменений.