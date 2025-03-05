Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Архитектору будущего" Марату Абиеву вынесли еще один приговор

Опубликовано:

Суд
Суд. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане вынесли приговор основателю фонда "Архитекторы будущего" Марату Абиеву - его признали виновным в руководстве ОПГ и контрабанде, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в Telegram-канале Агентства РК по финмониторингу, Абиева обвиняли по трем статьям уголовного кодекса:

  • часть 1 статьи 262 "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а также участие в них",
  • часть 4 статьи 197 "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения",
  • часть 3 статьи 234 "Экономическая контрабанда".

В итоге Абиева приговорили к 9 годам лишения свободы. Ему пожизненно запрещено занимать должность на государственной службе и на 5 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с созданием и руководством общественными объединениями.

Его соучастники, как рассказали в АФМ, приговорены к 8 годам лишения свободы.

"Приговором суда конфисковано имущество подсудимых стоимостью более 180 млн тенге и преступный доход от контрабанды ГСМ на сумму более 6 млрд тенге", - добавили в агентстве.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, основателя незаконного фонда "Архитекторы будущего" Марата Абиева осудили еще в августе 2023 года. Тогда сообщалось, что его приговорили к 7 годам лишения свободы и лишили права заниматься деятельностью, связанной с созданием и руководством общественными объединениями, на 5 лет.

Согласно материалам дела, в 2019 году осужденный основал компанию с видом деятельности – развитие сельского хозяйства, выращивание зернобобовых и масличных культур, включая семеноводство.

В мае-июне 2020 года он завез из Канады семена сельскохозяйственных культур, которые засеял на полях в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

"В августе 2020 года до проведения уборки, не зная фактическую урожайность, с целью вызова социального всплеска и формирования у граждан ложного представления об эффективности его компании, снял фильм "Архитекторы будущего". В данном фильме была озвучена заведомо ложная информация о получении колоссальных результатов урожая пшеницы", - рассказывали в суде.

В январе 2021 года Абиев основал без юридической регистрации сообщество "Genezis" (фонд "Архитекторы будущего"), открыв более 15 филиалов по Казахстану. В мае 2022 года с целью проведения митинга под видом бесплатного концерта привлек со всего Казахстана участников объединения "Genezis" в Астану.

26 ноября 2022 года он собрал в ночном клубе в Астаны более 300 человек, где, как сообщается, публично продемонстрировал фильм "Архитекторы будущего", выступил перед собравшимися с призывом выйти на митинг в направлении Акорды с требованием одобрения его проекта. Участников незаконной акции задержала полиция.

Абиев попытался обжаловать вынесенный ему ранее приговор, однако в октябре 2023 года его оставили без изменений.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225672-arhitektoru-budushchego-maratu-abievu-vynesli-prigovor/