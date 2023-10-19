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Устроивший незаконную акцию бизнесмен Абиев попытался обжаловать приговор в Астане

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Судья
Судья. Иллюстративное фото: Boonchai Wedmakawand / Getty Images

Основатель незаконного фонда "Архитекторы будущего" Марат Абиев попытался обжаловать вынесенный ему ранее приговор – его оставили без изменений, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Суд Астаны рассмотрел апелляционные жалобы на приговор межрайонного суда от 21 августа текущего года по уголовному делу в отношении основателя фонда "Архитекторы будущего" Абиева, говорится на официальном сайте.

Согласно приговору, Абиев признан виновным по фактам создания и руководства ОО, деятельность которого сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний, а также в распространении заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка, совершенной при проведении публичных мероприятий.

Отмечается, что, не согласившись с данным приговором, осужденный и его защитники подали апелляционные жалобы, оспаривая вину.

"Изучив доводы жалоб, заслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, судебная коллегия согласилась с приговором суда первой инстанции и оснований для отмены или изменения приговора не установила", говорится в сообщении городского суда.

Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, 21 августа этого год межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор в отношении основателя незаконного фонда "Архитекторы будущего".

Его приговорили к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с созданием и руководством общественными объединениями сроком на 5 лет.

Сообщалось, что в 2019 году осужденный основал компанию с видом деятельности – развитие сельского хозяйства, выращивание зернобобовых и масличных культур, включая семеноводство.

В мае-июне 2020 года он завез из Канады семена сельскохозяйственных культур, которые засеял на полях в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

В августе 2020 года до проведения уборки, не зная фактическую урожайность, с целью вызова социального всплеска и формирования у граждан ложного представления об эффективности его компании, снял фильм "Архитекторы будущего". В данном фильме была озвучена заведомо ложная информация о получении колоссальных результатов урожая пшеницы.

В январе 2021 года Абиев основал без юридической регистрации сообщество "Genezis" (фонд "Архитекторы будущего"), открыв более 15 филиалов по Казахстану. В мае 2022 года с целью проведения митинга под видом бесплатного концерта привлек со всего Казахстана участников объединения "Genezis" в Астану.

26 ноября 2022 года он собрал в ночном клубе в Астаны более 300 человек, где, как сообщается, публично продемонстрировал фильм "Архитекторы будущего", выступил перед собравшимися с призывом выйти на митинг в направлении Акорды с требованием одобрения его проекта. Участников незаконной акции задержала полиция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041714-ustroivshiy-nezakonnuyu-aktsiyu-biznesmen-abiev-popytalsya-obzhalovat-prigovor-v-astane/

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