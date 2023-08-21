Основателя фонда "Архитекторы будущего" осудили на 7 лет в Астане

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Nes / Getty Images

Сегодня в Астане огласили приговор в отношении гражданина, основавшего незаконный фонд "Архитекторы будущего", сообщается на официальном сайте столичных судов.

Сегодня, 21 августа, межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор в отношении основателя незаконного фонда "Архитекторы будущего" гражданина А.

Согласно сообщению, А. обвинялся в создании и руководстве общественным объединением, деятельность которого сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний (часть 1 статьи 404 УК).

Также он обвинялся в распространении заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка, совершенного при проведении публичных мероприятий (пункт 2 части 4 статьи 274 УК).

"А. в 2019 году основал компанию с видом деятельности – развитие сельского хозяйства, выращивание зернобобовых и масличных культур, включая семеноводство. В мае-июне 2020 года он завез из Канады семена сельскохозяйственных культур, которые засеял на полях в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях", – установил суд.

В августе 2020 года до проведения уборки, не зная фактическую урожайность, с целью вызова социального всплеска и формирования у граждан ложного представления об эффективности его компании, А. снял фильм "Архитекторы будущего".

"В данном фильме озвучена заведомо ложная информация о получении колоссальных результатов урожая пшеницы в размере 35-50 ц/га, что выше на 400 процентов урожайности по Казахстану. Однако фактически собранный урожай пшеницы в 2020 году составил лишь от 11,44 до 20,4 ц/га.

В сентябре 2020 года А., осознавая, что распространяемая им информация в указанном фильме является ложной, опубликовал его на YouTube", – говорится в публикации.

В октябре 2020 года он обратился в госорганы с требованием предоставить пахотные земли для реализации проекта его компании.

"При этом в этих обращениях он также указал заведомо ложную информацию о достигнутой им урожайности на основе семян из Канады, превышающей в 4 раза показатель по Северному Казахстану", – сообщается на сайте судов столицы.

В январе 2021 года гражданин А., как утверждается, основал без юридической регистрации сообщество "Genezis" (фонд "Архитекторы будущего"), открыв более 15 филиалов по Казахстану.

"В рамках деятельности данного объединения А. организовал сбор подписей под петицией с требованием к правительству предоставления 5 млн гектар земли. Всего им было введено в заблуждение около 300 тысяч человек, которые подписали петицию.

8 мая 2022 года с целью проведения митинга под видом бесплатного концерта привлек со всего Казахстана участников объединения "Genezis" в Астану. Мероприятие не состоялось", – говорится в публикации.

26 ноября 2022 года А. собрал в ночном клубе в Астаны более 300 человек, где, как сообщается, публично продемонстрировал фильм "Архитекторы будущего", выступил перед собравшимися с призывом выйти на митинг в направлении Акорды с требованием одобрения его проекта.

Участников незаконной акции задержала полиция.

Отмечается, что вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями специалистов, проведенными экспертизами, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

Так, А. признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 274, части 1 статьи 404 УК.

Его приговорили к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с созданием и руководством общественными объединениями сроком на 5 лет.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие малолетних детей, отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств не установили.

Приговор не вступил в законную силу.

Пункт 2 части 4 статьи 274 УК предусматривает наказание за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка, совершенное при проведении публичных мероприятий. Максимальное наказание по ней – лишение свободы до 7 лет.

Согласно части 1 статьи 404 УК, создание или руководство общественным объединением, деятельность которого сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний, наказываются:

штрафом в размере до 6 тыс. МРП (20,7 млн тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо ограничением свободы на срок до 6 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

Также лицо лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033359-osnovatelya-fonda-arhitektory-buduschego-osudili-na-7-let-v-astane/