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Семейчанин получил крупный штраф из-за того, что вез беременную жену в больницу

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Беременная пассажирка в машине
Беременная женщина в авто. Иллюстративное фото: SanyaSM / Getty Images

Житель Семея, ранее лишенный водительских прав, вез беременную жену в больницу на автомобиле, за что получил крупный штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело по ч.3 ст.612 КоАП РК рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Семея.

Как следует из материалов дела, горожанин управлял транспортным средством по улице Мухамедханова, будучи лишенным водительских прав.

В 2021 году мужчину привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.608 КоАП (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Тогда его лишили водительских прав на 7 лет.

"Гражданин в суде пояснил, что его супруга беременна и внезапно почувствовала боль, в связи с чем ему пришлось управлять транспортным средством и довезти ее до больницы", - уточнили в суде.

Как отметили в суде, правила дорожного движения запрещают управлять транспортным средством, не имея права на это, какими бы ни были обстоятельства, и законодательством не предусмотрены исключения.

Постановлением суда мужчину подвергли административному взысканию в виде штрафа на 137 620 тенге (с учетом сокращения суммы штрафа на 30%).

Отметим, что по ч.3 ст.612 КоАП РК управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге) либо административный арест на 10 суток.

Ранее в Алматы полицейские помогли доставить роженицу в роддом - из-за пробок на улицах мегаполиса горожанка и ее супруг боялись не успеть. Буквально через полчаса после прибытия в медучреждение женщина благополучно родила. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225421-semeychanin-poluchil-krupnyy-shtraf-iz-za-togo-chto-vez-beremennuyu-zhenu-v-bolnicu/