Семейчанин получил крупный штраф из-за того, что вез беременную жену в больницу

Житель Семея, ранее лишенный водительских прав, вез беременную жену в больницу на автомобиле, за что получил крупный штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело по ч.3 ст.612 КоАП РК рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Семея.

Как следует из материалов дела, горожанин управлял транспортным средством по улице Мухамедханова, будучи лишенным водительских прав.

В 2021 году мужчину привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.608 КоАП (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Тогда его лишили водительских прав на 7 лет.

"Гражданин в суде пояснил, что его супруга беременна и внезапно почувствовала боль, в связи с чем ему пришлось управлять транспортным средством и довезти ее до больницы", - уточнили в суде.

Как отметили в суде, правила дорожного движения запрещают управлять транспортным средством, не имея права на это, какими бы ни были обстоятельства, и законодательством не предусмотрены исключения.

Постановлением суда мужчину подвергли административному взысканию в виде штрафа на 137 620 тенге (с учетом сокращения суммы штрафа на 30%).

Отметим, что по ч.3 ст.612 КоАП РК управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге) либо административный арест на 10 суток.

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