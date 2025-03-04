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Солдаты не выполнили приказ командира и попали под арест в Алматинской области (видео)

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Солдат наказали за административное правонарушение
Выездное заседание суда. Кадр из видео: t.me/almatyoblysysottary

В Алматинской области вынесли приговор солдатам за использование смартфонов в военной части вопреки приказу командира, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 20 февраля судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Қонаева А.Н. Шамуратов на выездном судебном заседании рассмотрел административное дело в отношении рядовых солдат по ч.6 ст.652 КоАП РК (Нарушение законодательства РК в области воинской службы).

"11 января 2025 года в 14.00 солдаты тайно использовали в личных целях смартфоны на территории военной части и не выполнили приказ командира воинской части за №865 "Об утверждении правил применения технических средств личного пользования на территории воинской части", - установил суд.

На судебном заседании обвиняемые признали вину и подтвердили, что не выполнили приказ командира военной части.

Их действия нашли свое подтверждение электронным протоколом об административном правонарушении, объяснениями опрошенных по делу лиц и другими документами дела.

Суд установил обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание в наложении административного взыскания.

Солдат признали виновными и назначили им наказание в виде административного ареста на 10 суток каждому. Постановление уже вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.6 ст.652 КоАП РК неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, не причинившее существенный вред интересам службы, влекут штраф в размере 25 МРП (98 300 тенге) или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее суд в Актобе приговорил сержанта за превышение власти к двум годам ограничения свободы. Во время уборки территории он обнаружил на земле сигаретные окурки. По материалам дела, сержант подозвал к себе двух рядовых срочной службы и приказал им съесть эти окурки. Они подчинились его незаконному приказу.

Позже в военной прокуратуре прокомментировали инцидент в Актюбинском гарнизоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225336-soldaty-ne-vypolnili-prikaz-komandira-i-popali-pod-arest-v-almatinskoy-oblasti-video/