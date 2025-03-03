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За что разыскивают Аргына Нигматулина: в Генпрокуратуре озвучили подробности

Опубликовано:

Уголовное дело на столе
Дело. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Генеральной прокуратуре озвучили подробности по делу Аргына Нигматулина и рассказали причины, по которым разыскивают брата экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, передает NUR.KZ.

"Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело в отношении Нигматулина А.З. и других лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств, выделенных для развития хоккея в Карагандинской области.

В рамках досудебного расследования Нигматулин А.З. признан подозреваемым, с санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он, в связи с нахождением за пределами РК, объявлен в розыск", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее сообщалось, что Аргын Нигматулин - старший брат Нурлана Нигматулина - объявлен в розыск. Информация была опубликована на портале правовой статистики и специальных учетов генеральной прокуратуры. Однако за что его разыскивают - в карточке не уточнялось.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225160-za-chto-razyskivayut-argyna-nigmatulina-v-genprokurature-ozvuchili-podrobnosti/