За что разыскивают Аргына Нигматулина: в Генпрокуратуре озвучили подробности

В Генеральной прокуратуре озвучили подробности по делу Аргына Нигматулина и рассказали причины, по которым разыскивают брата экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, передает NUR.KZ.

"Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело в отношении Нигматулина А.З. и других лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств, выделенных для развития хоккея в Карагандинской области.

В рамках досудебного расследования Нигматулин А.З. признан подозреваемым, с санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он, в связи с нахождением за пределами РК, объявлен в розыск", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее сообщалось, что Аргын Нигматулин - старший брат Нурлана Нигматулина - объявлен в розыск. Информация была опубликована на портале правовой статистики и специальных учетов генеральной прокуратуры. Однако за что его разыскивают - в карточке не уточнялось.