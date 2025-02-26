Казахстанец получил крупный штраф из-за неудачной шутки над экс-сожительницей

В преддверии нового года павлодарец решил пошутить над своей бывшей и поджег входную дверь квартиры. За проступок мужчина оштрафован на крупную сумму, передает NUR.KZ со ссылкой на суды региона.

"В канун нового года, 31 декабря, в Павлодаре 59-летний гражданин, после ссоры с бывшей сожительницей, решил над ней подшутить, а именно, нарушая общественный порядок, замазал краской и поджег входную дверь ее квартиры, тем самым совершил мелкое хулиганство.

В судебном заседании потерпевшая рассказала, что с мужчиной проживали вместе. Ушла от него в связи ссорой, он неоднократно звонил и приходил с целью примирения. После обращения в органы полиции гражданину Б. было выдано защитное предписание", - сообщается в релизе суда, опубликованном в Telegram-канале.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения в подъезде дома, которая и зафиксировала момент совершения мелкого хулиганства.

Мужчина вину в совершенном правонарушении признал полностью. В содеянном раскаялся и сообщил суду, что с целью пошутить пришел к женщине домой, забрызгал входную дверь краской и поджигал дверь бенгальскими огнями.

"Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Павлодара, изучив материалы дела, признал гражданина Б. виновным по части 1 статьи 434 КоАП и наложил взыскание в виде административного штрафа в размере 78 640 тенге", - отмечается в сообщении суда.

Постановление вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

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