Кызылординец заплатил за курс наставничества 1,2 млн тенге, а потом вернул деньги

Мужчина приобрел курс наставничества за 1,2 млн тенге, а позже, посчитав себя обманутым, решил вернуть свои деньги и подал иск, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, мужчина обратился в Кызылординский городской суд с иском о взыскании с ответчика суммы неосновательного обогащения.

В своем иске мужчина указал, что осенью 2023 года через Теlegram решил приобрести курс наставничества у неизвестного лица и дважды сделал перевод на указанный номер телефона в банковском приложении, перечислив 200 тыс. и 1 млн тенге.

В итоге, как оказалось, указанный номер телефона принадлежит ответчику.

"Впоследствии истец, поняв, что его обманули, обратился в отдел полиции с заявлением. Однако его заявление не было рассмотрено", - отметили в суде.

Выпиской из банка подтверждался перевод денег, указанных в иске, на счет ответчика.

Суд удовлетворил требования истца и взыскал с ответчика 1,2 млн тенге. Ответчик не согласилась с решением суда и обратилась с апелляционной жалобой в судебную коллегию по гражданским делам Кызылординского областного суда. Она указала, что не использовала эти деньги, так как средства были получены с ее карты иным лицом.

Суд установил, что между сторонами денежных обязательств не имеется, они ранее не были знакомы, при этом переведенные со счета истца деньги поступили женщине без каких-либо оснований.

"При поступлении денег от неизвестного лица владелец банковского счета должен был обратиться в банк для установления основания поступления или принять меры по возврату поступивших денег", - подчеркнули в суде.

Поскольку факт безосновательного поступления средств на карточный счет ответчика был установлен и ею не оспаривался, суд посчитал, что действия ответчика по передаче банковской карточки третьему и иным лицам свидетельствуют о распоряжении чужим имуществом, поступившим в ее владение без законных оснований, по собственному усмотрению.

Женщина не смогла доказать законные основания получения денег, в связи с чем суд признал это неосновательным обогащением.

Судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Также в Карагандинской области рассмотрели дело о неосновательном обогащении. Ответчиков обязали вернуть потерпевшей почти 10 млн тенге, которые она перевела по указанию злоумышленников. Полицией было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, а женщину признали потерпевшей.

Принимать чужие и ошибочные денежные переводы незаконно и опасно - получатель может попасть под статью "Неосновательное обогащение". Также важно понимать, что возвращать деньги простым "ответным" переводом нельзя, даже если отправитель сам предлагает поступить так.