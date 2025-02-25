Кража из банка в Павлодаре через пробитую стену: подозреваемых задержали в России

Полицией установлены и задержаны на территории России подозреваемые в краже из отделения банка в Павлодаре, совершенной в ноябре прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

"В отношении задержанных, являющихся гражданами РФ, санкционирован арест по решению казахстанского суда.

В рамках международных договоренностей МВД РК совместно с российскими коллегами создана следственно-оперативная группа", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Здесь отметили, что досудебное расследование продолжается, по его итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в ноябре прошлого года в павлодарском отделении Halyk Bank утром обнаружили пробитую стену. На место вызвали полицейских, которые начали поиски подозреваемых в совершении кражи. В Halyk Bank сообщили, что в ночь с 10 на 11 ноября неизвестные проникли в помещение по адресу: улица Естая, 40. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Сотрудники филиала всячески содействовали проводимому расследованию. Сумма ущерба устанавливалась.