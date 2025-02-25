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Эзотерика

Отмечавших день рождения полуголых мужчин задержали под Алматы (видео)

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Иностранца осудили в Алматинской области
Осужденный. Кадр из видео: t.me/almatyoblysysottary/

В Алматинской области задержали двух иностранных граждан, которые в 2 часа ночи, будучи в нетрезвом состоянии и полуголом виде, громко кричали во дворе, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.434 КоАП РК в отношении двух иностранцев рассмотрели в Карасайском специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматинской области.

"22 февраля 2025 года подсудимые отмечали день рождения общего родственника, около двух часов ночи, находясь в нетрезвом состоянии, вышли во двор микрорайона "Алтын ауыл" в Каскелене в полуголом виде и начали громко кричать, тем самым нарушив общественный порядок и спокойствие граждан", - установил суд.

На судебном заседании подсудимые признали вину и подтвердили факт совершения правонарушения, а также попросили прощения и раскаялись в содеянном.

Их действия нашли свое подтверждение электронным протоколом об административном правонарушении, объяснениями опрошенных по делу лиц, видеозаписью и другими документами дела.

Суд установил обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание при наложении административного взыскания.

Иностранных граждан признали виновными. Им назначили наказание в виде административного ареста по 15 суток каждому.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в Алматы пьяные мужчины напали на сотрудников СОБР. В полиции рассказали, что правонарушители привлечены к ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство и неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223521-otmechavshih-den-rozhdeniya-polugolyh-muzhchin-zaderzhali-pod-almaty-video/