"Разбил стекло, проколол колеса, вырвал дворники": долг в 100 тыс. тенге обернулся повреждением авто в Жезказгане

В Жезказгане мужчину обвинили в повреждении автомобиля казахстанки. Свое поведение он объяснил долгом, который якобы не вернул внук женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело в отношении гражданина, обвиняемого в умышленном повреждении имущества, принадлежащего казахстанке, рассмотрел специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Жезказган.

"По материалам дела, 18 октября 2024 года гражданин, находясь возле своего дома на одной из улиц города Жезказган, умышленно разбил заднее боковое стекло, проколол четыре колеса, вырвал дворники и снял номерные знаки с автомобиля, нанеся владельцу ущерб в размере 79 597 тенге", - рассказали в суде.

В ходе судебного разбирательства гражданин признал вину.

"Он объяснил, что его действия были вызваны конфликтом, связанным с задолженностью в размере 105 тыс. тенге, которую отказался возвращать внук потерпевшей", - уточнили в суде.

Обвиняемый выразил готовность возместить причиненный казахстанке ущерб.

"Гражданин действовал умышленно, что подтверждалось показаниями потерпевшей гражданки, свидетеля и отчетом об оценке ущерба", - установил суд.

В результате разбирательства суд квалифицировал действия мужчины по ч.1 ст.147-1 КоАП РК.

Учитывая характер правонарушения и материальное положение лица, суд назначил ему административное взыскание в виде ареста сроком на пять суток.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

Ранее стало известно, что 29-летний житель Павлодара повредил "ГАЗель" своего работодателя из-за обиды на размер зарплаты. Суд назначил казахстанцу штраф.