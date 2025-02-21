Год в колонии проведет костанаец из-за ущерба почти на 2 млрд тенге

В Костанае к 1 году лишения свободы приговорили обвиняемого в выписке фиктивных счетов-фактур, что причинило ущерб государству на 1,9 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в суде №2 Костаная рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, что повлекло особо крупный ущерб государству (ч.1 ст.216 УК РК).

"Обвиняемый в период 2022-2023 гг. выписывал счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Затем он изготовил и представил в налоговую отчетность фиктивные счета-фактуры, не проводя реальных финансово-хозяйственных операций, связанных с движением товаров, работ и услуг", - установил суд.

Данные фиктивные документы были оформлены на крестьянское хозяйство, что привело к причинению ущерба государству в особо крупном размере на сумму 1 902 091 000 тенге (по позициям: пшеница 3, 4 класса, ячмень, семена льна).

Государственный обвинитель в судебных прениях просил назначить подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Подсудимый в суде полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд учел наличие смягчающего обстоятельства (чистосердечное раскаяние) и отсутствие отягчающих обстоятельств.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.216 УК РК совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб гражданину, организации или государству, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (более 11,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В августе прошлого года стало известно, что главу крестьянского хозяйства из Костанайской области подозревают в выписке фиктивных счетов-фактур 6 контрагентам на 1 млрд тенге без фактического выполнения работ и оказания услуг.