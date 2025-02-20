Больница заплатит акмолинцу 5 млн тенге за смерть сестры

Брат умершей в больнице 43-летней акмолинки получит компенсацию морального вреда на сумму 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2021 году 43-летняя жительница Целиноградского района Акмолинской области была доставлена в больницу с диагнозом "гипергликемическое состояние". Спустя четыре часа врачи констатировали ее смерть.

Брат умершей подал в суд иск к больнице о возмещении морального вреда, указав, что его сестра погибла из-за ненадлежащего выполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей.

Решением суда первой инстанции с больницы в пользу истца взыскали 1,5 млн тенге компенсации морального вреда.

Однако брат женщины обжаловал решение в апелляции, считая размер компенсации заниженным.

Акмолинский областной суд, рассмотрев дело, отметил, что, согласно заключению департамента здравоохранения, пациентка умерла от малокровия вследствие внутреннего кровотечения.

"Врачи недооценили ее состояние, лечение не соответствовало протоколам диагностики, не были проведены консилиум, УЗИ, консультации узких специалистов и срочная операция. Некачественное оказание медицинских услуг усугубило состояние пациентки и привело к ее смерти", - установил суд.

В 2021 году по данному факту было возбуждено уголовное дело, однако в 2024 году его прекратили в связи с истечением срока давности.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, проведенной в рамках уголовного дела, выявили нарушения приказа министра здравоохранения "Об утверждении Правил оказания стационарной помощи".

"Эксперты пришли к выводу, что при своевременном диагностировании, консультации специалистов и хирургическом вмешательстве смерть можно было предотвратить", - отметили в суде.

С учетом тяжести нравственных страданий истца, формы вины (неосторожность) и обстоятельств дела, суд изменил решение суда первой инстанции и размер компенсации морального вреда увеличил до 5 млн тенге.

Ранее житель Уральска добился компенсации морального вреда за смерть пожилой матери в городской больнице из-за ненадлежащего лечения. У 76-летней женщины врачи диагностировали хронический бронхит и пневмонию. Больную из-за ухудшения состояния перевели в областную больницу, где она скончалась.

В Казахстане ввели выплаты пострадавшим от врачебных ошибок пациентам. Это касается как поликлиник и больниц, так и частных специалистов. Размер компенсации зависит от серьезности ущерба и может превышать 11 млн тенге. Факт причинения вреда определяет независимая экспертная комиссия.