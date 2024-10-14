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Эзотерика

2 млн тенге получит житель Уральска из-за смерти матери

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Пациент под капельницей
Пожилой человек в больнице. Иллюстративное фото: CaroleGomez / Getty Images

Житель Уральска добился компенсации морального вреда за смерть пожилой матери в городской больнице из-за ненадлежащего лечения, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2019 году 76-летнюю женщину бригада скорой помощи доставила в городскую больницу Уральска с повышенной температурой и общей слабостью.

Врачи диагностировали хронический бронхит и пневмонию и госпитализировали ее в терапевтическое отделение.

Лечение не дало результатов, состояние пациентки не улучшилось. КТ показало подозрение на наличие плеврита.

Спустя четыре недели больную из-за ухудшения состояния перевели в областную больницу, где она скончалась.

"Управление здравоохранения, куда обратился сын женщины с жалобой на халатность врачей и ненадлежащее лечение, в ходе проверки выявило допущенные больницей нарушения", - уточнили в суде.

Материалы проверки направили в ДП ЗКО. Было возбуждено уголовное дело, которое несколько раз прекращалось за отсутствием состава уголовного правонарушения и отменялось прокуратурой.

В связи с тем, что управление здравоохранения не приняло возражения горбольницы, сын женщины направил в суд №2 Уральска иск к больнице о взыскании компенсации морального вреда.

"Он отметил, что смерть матери наступила из-за некачественного оказания медпомощи и бездействия врачей горбольницы", - пояснили в суде.

Также был выявлен факт работы в терапевтическом отделении стационара, где проходила лечение пожилая женщина, специалиста с сертификатом врача общей практики, на что он права не имел.  

"Экспертом выявлено назначение пациентке препаратов без учета ее возраста и имеющихся хронических заболеваний, в том числе антибиотиков, вызвавших острое почечное повреждение. Тогда как введение подходящих антибактериальных препаратов и гемодиализа могло продлить жизнь пациентки", - отметили в суде.

С учетом медицинских документов, выводов экспертов и акта проверки суд посчитал, что непроведение своевременной повторной сдачи анализов, недооценка состояния больной, позднее проведение коррекции лечения, консилиума и консультации нефролога повлияли на исход заболевания и привели к летальному исходу.

Исходя из изложенного, иск удовлетворили частично: с больницы в пользу истца взысканы 2 млн тенге компенсации за моральный вред.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее жительница Актобе подала иск на поликлинику, в которой лечился ее покойный супруг. Суд подтвердил факт некачественного оказания медпомощи. В итоге учреждение обязали возместить вдове моральный ущерб в размере 700 тыс. тенге.

Также в Актюбинской области суд обязал больницу выплатить более 11 млн тенге в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба в пользу ребенка, ставшего инвалидом. Из-за неготовности аппарата ему не выполнили нужную операцию, и время оказалось упущено.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2173773-2-mln-tenge-poluchit-zhitel-uralska-iz-za-smerti-materi/

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