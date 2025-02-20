Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Два казахстанца погибли при участии в боевых действиях в Украине

Опубликовано:

Военные в камуфляже
Военные. Иллюстративное фото: Anatoly Kireev / Getty Images

ДКНБ по ВКО завершил расследование в отношении жителей Усть-Каменогорска, выехавших в Россию для участия в военном конфликте в Украине и погибших в Донецкой области, передает "Устинка LIVE".

По данным ведомства, суд в связи со смертью подсудимых вынес постановление о прекращении производства по делу по ст.172 УК РК.

Отметим, что по ст.172 УК РК умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет. 

Напомним, в январе этого года жителя Жезказгана осудили на 4 года и 6 месяцев лишения свободы за то, что он принимал участие в военных действиях в Украине. По данным суда, с декабря 2022 года по июль 2023 казахстанец участвовал в военных действиях в составе ЧВК, где ему предложили ежемесячный оклад в размере 240 тыс. российских рублей. В том же году мужчина вернулся в Казахстан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222315-dva-kazahstanca-pogibli-pri-uchastii-v-boevyh-deystviyah-v-ukraine/