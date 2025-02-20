Два казахстанца погибли при участии в боевых действиях в Украине

ДКНБ по ВКО завершил расследование в отношении жителей Усть-Каменогорска, выехавших в Россию для участия в военном конфликте в Украине и погибших в Донецкой области, передает "Устинка LIVE".

По данным ведомства, суд в связи со смертью подсудимых вынес постановление о прекращении производства по делу по ст.172 УК РК.

Отметим, что по ст.172 УК РК умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.

Напомним, в январе этого года жителя Жезказгана осудили на 4 года и 6 месяцев лишения свободы за то, что он принимал участие в военных действиях в Украине. По данным суда, с декабря 2022 года по июль 2023 казахстанец участвовал в военных действиях в составе ЧВК, где ему предложили ежемесячный оклад в размере 240 тыс. российских рублей. В том же году мужчина вернулся в Казахстан.