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Следователь "примирил стороны" без ведома потерпевшего и попал под статью в Таразе

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Полицейские в форме на улице
Полицейские. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Жамбылской области вынесли приговор сотруднику полиции, который подделал документы о закрыл уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщили в суде, против следователя было возбуждено уголовное дело по двум статьям –злоупотребление должностными полномочиями и фальсификация доказательств.

Суд установил, что подсудимый М., работая следователем полиции, не проводя досудебное расследование по уголовному делу, прекратил его в связи с отсутствием состава преступления.

"От имени потерпевшего сам подготовил и подписал заявление о прекращении дела в связи с примирением с подозреваемым. Кроме того, составил протокол очной ставки между потерпевшим и свидетелем с правом на защиту, протокол о разъяснении причин прекращения дела и подписал их от имени потерпевшего, свидетеля и адвоката.

Фальсифицированные документы внес в электронную базу и зарегистрировал их", – говорится в сообщении суда.

Подсудимый свою вину полностью признал.

При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей.

В итоге его приговорили к 4 годам ограничения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Он также лишен специального звания старший лейтенант полиции.

Приговор вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222211-sledovatel-primiril-storony-bez-vedoma-poterpevshego-i-popal-pod-statyu-v-taraze/