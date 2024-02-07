Астанчанину приходили чужие штрафы за автомобиль-двойник
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Астанчанину приходили штрафы за авто, которое он сдал на разбор. В итоге полицией задержан подозреваемый в установке подложных номеров на автомобиль-двойник, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщается на информационном медиапортале МВД, за управление авто с подложными номерами в Астане был задержан 28-летний водитель автомашины Аudi.
"Поступило сообщение от жителя города о том, что на его имя приходят штрафы за нарушения, которые он не совершал. Мужчина утверждал, что указанный автомобиль Аudi он давно сдал на авторазбор.
Как оказалось, автомобиль такой же марки и цвета, с абсолютно идентичными номерами передвигается по городу. Сотрудниками патрульной полиции по проспекту Абылай хана был остановлен автомобиль-двойник", - говорится в сообщении.
Оказалось, что задержанный установил подложные номера на автомобиль, который завез на территорию Казахстана из России, а номерные знаки он приобрел через популярный интернет-портала.
"Нарушитель был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками. Решением административного суда арестован на одни сутки и лишен права управления сроком на один год", - отмечается в сообщении МВД.
Напомним, в мае прошлого года в Атырау был установлен автомобиль с 86 неуплаченными штрафами и подложными номерами. В отношении водителя составлен административный протокол, а машину стражи порядка водворили на спецстоянку.
Осенью прошлого года в Актау видеорегистратор одного из водителей снял, как на едущей впереди машине автоматически закрывается госномер. Запись появилась в Сети. На нарушение отреагировали стражи порядка. Был установлен 21-летний нарушитель, составлено административный протокол, а автомобиль водворен на штрафную стоянку.
В декабре полицейские Астаны поймали двух граждан, которые использовали подложные номера на своих автомобилях. Их подвергли адмаресту и лишению прав на год.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059744-astanchaninu-prihodili-chuzhie-shtrafy-za-avtomobil-dvoynik/