Экс-сотрудника СОБРа подозревают в смерти фельдшера в ЗКО: дело переквалифицировали

В ЗКО уголовное дело со статьи "Убийство" переквалифицировали на "Умышленное причинение тяжких телесных повреждений". Подозреваемый - бывший боец СОБРа, передает "Мой город".

Речь идет о преступлении, которое произошло в ноябре 2024 года в Таскалинском районе, когда погиб 30-летний фельдшер Диар Туысов. Мужчина работал на вахте и в ту ночь ехал домой на такси.

Среди подозреваемых оказался сотрудник СОБРа. В ДП ЗКО утверждали, что на момент преступления он в органах уже не работал, а был уволен ранее. Однако точную дату увольнения и номер приказа предоставить отказались. Отец погибшего Берик Иржанов уверен, что подозреваемый был действующим сотрудником силовых ведомств.

В прошлом году в ДП ЗКО заверили, что дело ведется по статье 99 УК РК "Убийство". Расследование длилось три месяца и его итоги шокировали родственников погибшего.

Как рассказал отец Диара Туысова, подозреваемыми проходят два человека - это сотрудник СОБРа и еще один мужчина, якобы безработный. По словам Берика Иржанова, в начале февраля дело переквалифицировали на статью 106 УК РК "Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

"Мы с этим категорически не согласны. И потом в деле говорится, что подозреваемый не совсем сотрудник СОБРа, а просто помощник дежурного СОБРа. Более того, никаким видом спорта, оказывается, он не занимался, никакого спортивного разряда нет, хотя нам достоверно известно, что он участвовал в боях без правил", - рассказал Берик Иржанов.

Мужчина говорит, что причиной смерти его сына стала травма головы. Судя по видеокадрам, его сын был сильно избит, он весь был грязный, а верхняя часть и вовсе была без одежды. Отец предполагает, что Диара били долго и много. Кроме того, у фельдшера пропали портмоне и банковские карты.

Родственники не согласны с утверждением, что подозреваемый спортом не занимался.

"Как так? Значит в СОБР берут кого попало, неуравновешенных, неадекватных? Теперь мы ищем людей, которые могут подтвердить, что подозреваемый занимался спортом, причем профессионально.

Мой сын был ростом почти в два метра, тоже занимался спортом. Не поверю, что два простых удара стали для него смертельными. Это говорит о том, что удары были профессиональными. И потом, почему изначально дело завели по убийству, а потом переквалифицировали? Значит, ранее были основания, а потом спустя три месяца они куда-то исчезли?" - заключил Берик Иржанов.

В пресс-службе прокуратуры ЗКО сообщили, что дело переквалифицировал департамент полиции. В ДП ЗКО подтвердили переквалификацию дела, однако комментировать свое решение не стали.

Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 17 ноября прошлого года в Таскалинском районе был убит 30-летний местный житель. По подозрению в преступлении стражи порядка задержали 23-летнего мужчину. В местном департаменте полиции тогда сообщили, что ранее он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Однако причину и точную дату увольнения в полиции сообщать не стали.

Позже житель ЗКО Берик Иржанов рассказал подробности убийства своего сына, в котором подозревают бывшего полицейского. Погибший парень в ту ночь ехал домой на такси. Помимо него и водителя в салоне авто был третий мужчина. Диар по дороге в поселок уснул на заднем сиденье.

"В какой-то момент третьему мужчине поступает звонок. Он попросил таксиста развернуться, однако таксисту тоже кто-то звонит, и он едет совершенно в другую сторону, туда, где его эта "банда" ждала. Тут третьего мужчину вытаскивают из салона, начинается драка. От шума просыпается мой сын. Он не успел выйти из машины, как получил два профессиональных удара в голову. Сын упал, а затем скончался", - рассказал отец погибшего.