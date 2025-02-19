Информацию об аресте чиновника из Минюста прокомментировали в АФМ

В АФМ прокомментировали появившуюся в Сети информацию об аресте руководителя Центра судебных экспертиз Минюста Руслана Сатывалдеева, передает корреспондент NUR.KZ.

В начале февраля в Telegram-канале Kozachkov offside сообщалось, что специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал арест Руслана Сатывалдеева.

"Чиновника подозревают в хищении очень больших денег, выделенных на приобретение оборудования для проведения экспертиз по психотропным и наркотическим веществам. Эти средства в Центр судебных экспертиз были направлены из республиканского бюджета в рамках исполнения поручений главы государства по усилению борьбы с незаконным оборотом синтетических наркотиков", - говорится в посте.

Также в информации отмечается, что на оборудование были выделены 4 млрд тенге. Автор со ссылкой на сотрудников ДЭР Астаны пишет о том, что "чиновники и поставщики могли присвоить как минимум половину от этой суммы".

Между тем, заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов подтвердил задержание чиновника.

"В нашем производстве имеется это дело. Он подозревается в хищении средств, растрате. В отношении него на сегодня применена мера пресечения содержания под стражей. Другие данные не могу раскрыть. Сумма хищения может варьироваться", - сообщил Елемесов.

Ранее сообщалось, что в совершении коррупционных преступлений подозревают чиновников от экологии в нескольких областях Казахстана.