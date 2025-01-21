Терроризировали жителей: лидера и участников ОПГ осудили в Таразе

В Жамбылской области вынесли приговоры лидеру и участникам ОПГ, которые в течение нескольких лет терроризировали предпринимателей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в апреле 2023 года сотрудники ДП Жамбылской области при координации прокуратуры региона по результатам проведенного комплекса оперативных мероприятий пресекли деятельность устойчивой преступной группы, действовавшей на территории области.

"Данная преступная группа, состоящая из 7 ранее судимых лиц, под видом благотворительного фонда на протяжении двух лет путем угроз применения насилия к предпринимателям занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством", - пояснили в прокуратуре Жамбылской области.

Были установлены обстоятельства совершения ряда преступлений с целью осуществления замысла организатора ОПГ, определена тесная взаимосвязь между ее участниками и согласованность их действий.

"К примеру, участники ОПГ по указанию его организатора на территории Меркенского района в целях разрешения долгового вопроса с извлечением материальной выгоды для себя и участников ОПГ путем применения насилия потребовали у двоих потерпевших 1 млн тенге и 10 кг наркотического средства для личного употребления", - рассказали в надзорном органе.

Один из потерпевших, опасаясь за свою жизнь и здоровье, перевел через банковское приложение 500 тыс. тенге, которые были разделены между участниками ОПГ.

Аналогичная преступная схема имела место в отношении четырех предпринимателей.

21 января по результатам судебных разбирательств специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области вынес обвинительный приговор в отношении организатора и участников ОПГ.

Приговором суда лидер ОПГ осужден к 11 годам лишения свободы. Другим участникам назначено наказание от 8 до 10 лет лишения свободы.

"Вина подсудимых полностью доказана результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела", - уточнили в прокуратуре региона.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Напомним, весной 2023 года в Таразе задержали предполагаемого лидера ОПГ. По версии следствия, он создал "благотворительный общественный фонд" по воспитанию молодежи.

Как рассказали в МВД, под видом добровольных взносов в свой фонд задержанный организовал преступную схему по вымогательству денежных средств у предпринимателей за так называемое криминальное покровительство, при этом к несогласным применялись угрозы и насилие.

При обыске стражи порядка изъяли оружие, в том числе похищенное из департамента полиции области во время январских событий, а также более двух килограммов наркотических средств.