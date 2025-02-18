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Авиакомпания запросила 60 млн тенге с двух казахстанок за драку в самолете

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Салон самолета. В креслах сидят пассажиры
Пассажиры в салоне самолета. Иллюстративное фото: Pixabay

Стали известны новые подробности конфликта между казахстанками и парой из Украины на борту Pegasus Airlines - женщин могут оштрафовать на 60 млн тенге, передает сайт телеканала КТК.

Самолет летел из Антальи в Астану, однако из-за дебоша судно пришлось экстренно сажать в аэропорту турецкого Эрзурума.

Всех четверых участников происшествия осмотрели медики, затем их передали полицейским.

После высадки воздушное судно дозаправили, и оно благополучно долетело до Астаны.

Тем не менее за понесенные убытки авиакомпания запросила со вспыльчивых пассажиров 60 миллионов тенге. Кроме того, им грозит уголовная ответственность.

Точку в этой истории поставит суд.

"Вот с такими последствиями это сам по себе случай уникальный. Тем более что он связан с нашими согражданами. Конечно, сама там посадка и дозаправка не стоят таких денег, понятное дело. Но нужно иметь в виду, что в таких крупных компаниях самолеты работают по графику. И когда самолет теряет 2-3 часа, он выбивается из графика, и, естественно, там надо задействовать дополнительные какие-то борты. Если собственного нет резервного борта, значит, нужно где-то его искать, использовать. Это тоже дополнительные накладки", - прокомментировала ситуацию председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

Источник: КТК.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что летевший из Антальи в Астану самолет компании Pegasus Airlines экстренно посадили из-за драки пассажиров, среди участников потасовки оказались казахстанки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221859-aviakompaniya-zaprosila-60-mln-tenge-s-dvuh-kazahstanok-za-draku-v-samolete/