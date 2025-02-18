Отмечали день рождения: 16 человек наказали после скандального видео из ИВС в Алматинской области

В МВД сообщили о принятых мерах в отношении сотрудников ИВС в Алматинской области - недавно в Сети появилось видео, на котором, как сообщалось, подозреваемые в убийстве Шерзата Болата праздновали день рождения, передает NUR.KZ.

По ситуации в ИВС Енбекшиказахского района Алматинской области проведена проверка.

Установлено, что видеосъемку осуществлял бывший сотрудник ИВС, предавший интересы службы. Он использовал для этого личный мобильный телефон. За грубое нарушение служебной дисциплины он уволен по отрицательным мотивам с лишением специального звания.

Наряду с этим, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Всего за грубое нарушение служебной дисциплины и ненадлежащий контроль к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 16 руководителей и сотрудников вплоть до освобождения от занимаемых должностей в дисциплинарном порядке, включая начальника ИВС.

В выходные в Сети распространилось видео, на котором группа мужчин празднует день рождения, предположительно, в местах лишения свободы. Автор утверждал, что на кадрах - подозреваемые по делу Шерзата.

Произошедшее прокомментировали в пресс-службе ДП Алматинской области.