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Отца оштрафовали в Актау из-за дочери, которая 17 дней не появлялась в школе

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Школьники в кабинете
Школа. Иллюстративное фото: Maskot / Getty Images

Жителю Мангистауской области назначили штраф за то, что его 15-летняя дочь не появлялась в школе 17 дней без уважительной причины, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию несовершеннолетних детей (ч.2 ст.127 КоАП) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

"Гражданин не исполнил обязанностей по воспитанию и образованию 15-летней дочери, которая 17 дней без уважительных причин пропускала занятия в школе, таким образом совершил деяние повторно в течение года после наложения административного взыскания", - установил суд.

На судебном заседании мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном и просил суд назначить минимальное наказание.

Постановлением суда от 21 января 2025 года его признали виновным. В качестве административного взыскания наложен штраф в размере 55 380 тенге. Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Ранее в Актау наказали родителей школьников, устроивших драку на улице. К ответственности привлекли и родителей мальчика, снимавшего все на видео. Полицейским удалось установить личности всех участников конфликта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221614-otca-oshtrafovali-v-aktau-iz-za-docheri-kotoraya-17-dney-ne-poyavlyalas-v-shkole/