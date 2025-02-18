Отца оштрафовали в Актау из-за дочери, которая 17 дней не появлялась в школе

Жителю Мангистауской области назначили штраф за то, что его 15-летняя дочь не появлялась в школе 17 дней без уважительной причины, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию несовершеннолетних детей (ч.2 ст.127 КоАП) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

"Гражданин не исполнил обязанностей по воспитанию и образованию 15-летней дочери, которая 17 дней без уважительных причин пропускала занятия в школе, таким образом совершил деяние повторно в течение года после наложения административного взыскания", - установил суд.

На судебном заседании мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном и просил суд назначить минимальное наказание.

Постановлением суда от 21 января 2025 года его признали виновным. В качестве административного взыскания наложен штраф в размере 55 380 тенге. Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

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