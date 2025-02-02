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Родителей подростка, снявшего драку на телефон, наказали в Актау (видео)

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Драка подростков
Драка подростков. Кадр из видео: instagram.com/up_aktau_polisia

В Актау наказали родителей школьников, устроивших драку на улице. К ответственности привлекли и родителей мальчика, снимавшего все на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Сообщается, что видео, на котором запечатлена драка между подростками, появилась в соцсетях. Полицейским удалось установить личности всех участников драки.

"Родители школьников, устроивших драку, привлечены к ответственности по статье 127 КоАП РК. Вместе с этим, к ответственности привлечены и родители подростка, снимавшего драку на мобильный телефон", - рассказали в полиции.

Отметим, согласно статье 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП.

Однако то же деяние, повлекшее совершение несовершеннолетним умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок до 10 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217269-roditeley-podrostka-snyavshego-draku-na-telefon-nakazali-v-aktau-video/