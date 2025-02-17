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Подозреваемого в стрельбе по авто задержали в Костанайской области

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Задержанный в Тобыле
Подозреваемый. Фото: ДП Костанайской области

В Тобыле полицейские задержали парня, подозреваемого в стрельбе из пневматического пистолета и повреждении стекла припаркованного автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Костанайской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Тобыле сотрудники ОП Костанайского района по камерам видеонаблюдения установили и задержали 22-летнего местного жителя.

"Молодой человек взял у своего знакомого пневматический пистолет, находившийся в его машине. Проезжая мимо припаркованного во дворе автомобиля, он случайно произвел выстрел, повредив стекло. После этого злоумышленник вместе с другом покинул место происшествия", - рассказали в ДП Костанайской области.

По предварительной оценке, размер ущерба составил 150 тыс. тенге. В отношении задержанного возбуждено административное производство по факту умышленного повреждения чужого имущества.

Пневматический пистолет
Изъятый пистолет. Фото: ДП Костанайской области

Пневматический пистолет изъяли и направили на баллистическую экспертизу. Вопрос о наказании решит суд.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

Ранее в Сети появилась информация, что в Алматы около Grand Park произошла стрельба. В полиции сообщили о задержании 18-летнего парня с сигнальным пистолетом. По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221464-podozrevaemogo-v-strelbe-po-avto-zaderzhali-v-kostanayskoy-oblasti/