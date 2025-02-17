"Передал дядя": 20-летнего шымкентца задержали из-за содержимого коробки от сигарет (видео)

В Шымкенте 20-летний парень перевозил наркотики, не зная об этом. По его словам, коробку от сигарет ему передал дядя, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, автомобиль марки Lada Priora под управлением 20-летнего жителя Шымкента остановили патрульные около 6 утра в Туранском районе за нарушение правил эксплуатации транспорта.

При проверке автомобиля стражи порядка обнаружили завернутую в скотч коробку из-под сигарет.

"Автомобилист утверждал, что не знает о содержимом упаковки, ее передал дядя. Он позвонил родственнику. В ответ собеседник наказал парню быстро выбросить коробку. Вскрытие посылки подтвердило наличие наркотических веществ: водитель перевозил высушенную марихуану", - рассказали в МВД.

Полицейские установили отправителя и доставили его в отдел полиции. Дознаватели по выявленному факту провели все необходимые следственные мероприятия. Собранные материалы дела направили в суд.

Ранее полиция Алматы задержала 22-летнего молодого человека в частном секторе Жетысуского района. По информации МВД, он занимался наркозакладками и отправлял фотоотчеты своим "работодателям". В ходе личного досмотра подозреваемого и осмотра места происшествия обнаружили 9 свертков с порошкообразным веществом.

Также в Алматы полицейские задержали 30-летнюю женщину, которую подозревают в неоднократном сбыте синтетических психотропных веществ. В ходе личного обыска у подозреваемой изъяли 44 пакета с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются кокаином и мефедроном.