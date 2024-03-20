Хакер похитил 63 млн тенге у карагандинской компании

В Караганде фирма потеряла 63 млн тенге из-за хакерской атаки. Полицейские задержали подозреваемого, который дал признательные показания, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Центральный отдел полиции Караганды поступило заявление 58-летней жительницы города.

"Выяснилось, что женщина является директором одного из ТОО. Она просила принять меры в отношении неизвестного, который, используя информационные технологии, похитил со счета ТОО денежные средства", - пояснили в МВД.

Сумма ущерба составила 63 млн тенге.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 26-летнего мужчину. Он дал признательные показания. В качестве вещественных доказательств была изъята компьютерная техника.

"Была установлена его причастность к другим аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование", - отметили в МВД.

Ранее в Сети появилась информация об утечке личных данных казахстанцев посредством шпионской программы, которая, как предполагалось, была разработана китайской компанией. Отмечалось, что целью атакующих были как общая информация, такая как базы данных, так и точечная информация конкретных лиц - контроль переписки, звонков и передвижения.

В Минцифры прокомментировали масштабную утечку данных казахстанцев и рассказали о проверках безопасности в ряде компаний на предмет соблюдения требований законодательства РК.

В Комитет по информационной безопасности МЦРИАП поступило более 1400 жалоб и обращений от граждан, связанных с утечкой данных.