Алматы возглавил рейтинг регионов, где чаще всего происходит бытовое насилие

На брифинге СЦК представитель МВД назвал регионы Казахстана, где за год было подано больше всего обращений по факту семейно-бытового насилия, передает корреспондент NUR.KZ.

"За 2024 год больше всего обращений поступило в Алматы, Костанайской области, Павлодарской области, Астане и Жамбылской области", - сообщил зампредседателя комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров.

По его словам, такой же "рейтинг" по регионам сохраняется и на начало 2025 года.

Сегодня Ренат Зулхаиров также рассказал, может ли появится в Казахстане в открытом доступе информация о бытовых абьюзерах.

В апреле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Ими были введены нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

При этом по данным на сентябрь прошлого года сообщалось, что уровень семейно-бытового насилия возрос почти в 3 раза в Казахстане. О том, как распознать бытовое насилие и куда обращаться за помощью в случае его проявления - мы писали здесь.