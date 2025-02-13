Женатый семейчанин пришел в гости к знакомой для продолжения вечера, а потом попал под суд

400 часов общественных работ получил женатый житель Семея за нанесение побоев своей знакомой, к которой пришел для продолжения вечера, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 38-летний семейчанин, выпив с друзьями, направился к своей знакомой для продолжения вечера.

"После употребления пива между ними возникли разногласия, в результате которых женщина получила удары по лицу и в область живота", - рассказали в МВД.

В суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросил суд назначить ему минимальное наказание.

За нанесение побоев, причинивших физическую боль и повлекших вред здоровью, его приговорили к выполнению 400 часов общественных работ.

"Осужденный поставлен на учет в службу пробации Затонского района города Семей. В ходе беседы с ним сотрудники узнали, что он женат и у него есть девятилетний сын. Для исполнения приговора он был трудоустроен в ТЭЦ города в качестве разнорабочего, на сегодняшний день им уже отработано более 20 часов", - сообщил начальник службы пробации Затонского района Ерлан Кадырманов.

Ранее в Таразе мужчину осудили за причинение легкого вреда здоровью знакомой из-за малозначительного повода. Они вместе распивали алкоголь ночью в гостинице. Мужчина вину не признал и утверждал, что только оттолкнул потерпевшую и та упала на кровать, но был признал виновным.

А в Костанае полицейские задержали мужчину, которого подозревают в хулиганстве. По данным полиции, 61-летний горожанин набросился с кулаками на женщину в автобусе. В конфликт вмешались пассажиры, пытавшиеся защитить пострадавшую.