Мужчина избил знакомую из-за малозначительного повода в гостинице Тараза

Мужчину осудили за причинение легкого вреда здоровью знакомой после распития алкоголя ночью в гостинице Тараза, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч.1 ст.108-1 УК) рассмотрели в суде №2 Тараза.

"В октябре 2024 года подсудимый в ночное время после распития спиртных напитков, находясь в гостинице, используя малозначительный повод, умышленно нанес несколько ударов кулаком в область лица и головы своей знакомой - потерпевшей, толкнул в грудь, и она упала", - установил суд.

В итоге женщине был причинен легкий вред здоровью в виде кровоподтеков лица, правой ушной раковины, грудной клетки, левой верхней конечности и обеих бедер.

"Подсудимый вину не признал и показал, что только оттолкнул потерпевшую и та упала на кровать", - уточнили в суде.

Потерпевшая не простила подсудимого и просила суд назначить наказание в соответствии с законом. Прокурор просил привлечь подсудимого к общественным работам на срок 80 часов.

"Вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевшей, свидетеля и заключением судебной экспертизы", - отметили в суде.

Суд признал отсутствие прежних судимостей смягчающим обстоятельством. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

Суд, учитывая личность подсудимого, характер и степень общественной опасности правонарушения, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ. Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

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Позже стало известно, что мужчину поместили в ИВС управления полиции Актау из-за подозрения в совершении грабежа и нанесении побоев.