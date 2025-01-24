Пассажиры подрались в автобусе в Костанае (видео)

В Костанае полицейские задержали мужчину, которого подозревают в хулиганстве – он подрался с женщиной в автобусе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, в одном из маршрутных автобусов Костаная произошел инцидент, в ходе которого мужчина начал наносить удары женщине. В конфликт вмешались пассажиры, пытавшиеся защитить пострадавшую.

Сотрудники полиции оперативно установили личность и задержали 61-летнего местного жителя.

В отношении мужчины полиция проводит досудебное расследование по факту хулиганства.

Наказание за хулиганство

Уголовное наказание за хулиганство предусмотрено статьей 293 УК РК.

В статье говорится, что хулиганство – особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Согласно части 1 этой статьи, хулиганство наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Часть 2 этой же статьи предусматривает наказание за хулиганство, если оно:

совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка; совершено неоднократно; совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта.

По этой части участникам драки грозит штраф в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.