Житель Экибастуза выгнал жену из дома после скандала

В Павлодарской области 46-летнего мужчину привлекли к ответственности за скандал с матерью и нарушение судебного запрета употреблять алкоголь, а жительницу Экибастуза муж выгнал из дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Павлодарской области по месту жительства проверили 449 лиц, склонных к совершению правонарушений в быту и состоящих на контроле полиции. Стражи порядка пресекли 113 правонарушений.

Только за сутки в полицию поступило 88 сообщений по фактам бытового насилия, из них 42 лица были наказаны за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

Шесть родителей привлекли за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. 37 человек наказали за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения.

В результате нарушителям вынесли 29 защитных предписаний. Также установлено шесть особых требований к поведению правонарушителя с запретом на распитие алкогольных напитков.

"К примеру, в Экибастузе сожитель устроил скандал гражданской супруге, выражался в ее адрес нецензурной бранью, угрожая физической расправой, и выгнал из квартиры", - рассказали в МВД.

Терпеть такое отношение женщина не стала и обратилась за помощью в полицию. За противоправные действия в сфере быта мужчина привлечен к ответственности. Суд вынес защитное предписание сроком на 30 суток в защиту потерпевшей.

"В другом случае 46-летний мужчина в квартире устроил скандал своей 70-летней матери. Сын выражался нецензурной бранью, оскорблял мать", - сообщили в ведомстве.

Ранее суд установил мужчине особое требование к поведению с запретом на употребление алкоголя. Женщина и в этот раз обратилась в полицию.

"За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений великовозрастный сын привлечен к ответственности. Также за нарушение установленных судом особых требований мужчина привлечен к административной ответственности, материал направлен в суд", - отметили в МВД.

Отметим, что по ч.1 ст.73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на пять суток.

В соответствии с ч.2 ст.669 КоАП РК нарушение установленных судом особых требований к поведению правонарушителя влечет административный арест на 10 суток.