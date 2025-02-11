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Казахстанка согласилась публично извиниться перед директором музея-заповедника

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Мужчина убирает конверт
Мужчина. Иллюстративное фото: MachineHeadz / Getty Images

В Жамбылской области директор музея-заповедника потребовал опровергнуть ложные сведения о якобы присвоении им пожертвований детскому дому, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску директора музея-заповедника к ответчику о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда рассмотрел Жамбылский районный суд.

"Иск мотивирован тем, что ответчик в социальной сети Facebook опубликовала ложные, не соответствующие действительности сведения, в том числе о том, что истец, являясь директором государственного историко-культурного музея-заповедника, якобы присваивает благотворительные деньги, которые люди оставляют на пожертвование детскому дому", - уточнили в суде.

Истец просил суд принудить ответчика опубликовать развернутое публичное извинение на странице в Facebook, а также взыскать компенсацию причиненного морального вреда в пользу детского дома.

На стадии подготовки дела стороны заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации.

Согласно соглашению, ответчик обязалась опубликовать публичное извинение на личной странице в Facebook, а также оплатить в пользу детского дома компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. и судебные расходы. Директор музея-заповедника, в свою очередь, отказался от иска.

Судья, рассматривающий гражданское дело, утвердил соглашение сторон об урегулировании спора в порядке медиации. Производство по делу прекратили. Истцу вернули государственную пошлину.

Определение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее жительница Астаны обнаружила объявление об оказании услуг массажа, поданное от ее имени с указанием ее личного номера телефона и фотографии. На телефон женщины стали поступать запросы. Оказалось, что объявление из мести разместила на сайте ее знакомая.

Житель Жамбылской области обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, а также взыскании компенсации морального вреда из-за размещения в TikTok видео, в котором были несоответствующие действительности сведения о нем. Опубликованный ролик вызвал активное обсуждение со стороны пользователей соцсети, которые оставляли свои негативные комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219804-kazahstanka-soglasilas-publichno-izvinitsya-pered-direktorom-muzeya-zapovednika/