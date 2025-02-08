Полицейские задержали голого парня, который бегал по улицам Костаная

В Костанае полицейские задержали голого парня, который бегал по улицам. Его поместили в комнату временного задержания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 19-летний парень решил устроить "открытое шоу" на улице и бегал по городу в обнаженном виде. Полицейские показали видео.

"Примечательно, что это не был случайный эпизод - его действия оскорбили чувства горожан и стали грубым нарушением общественного порядка. Полиция, конечно, не оставила без внимания такой "перформанс", - отметили в ДП Костанайской области.

Освидетельствование показало, что молодой человек употреблял седативные вещества.

После задержания в отношении него стражи порядка возбудили административное производство по статье "Мелкое хулиганство". Парень был помещен в комнату временного задержания.

"Этот случай служит еще одним напоминанием о том, что общественные нормы и законы существуют не для того, чтобы их игнорировать, а для того, чтобы соблюдать их, в том числе, в самых неожиданных ситуациях", - заявили в ведомстве.

Летом прошлого года в Костанайской области на оживленной трассе заметили сидящего на асфальте другого голого мужчину. Этот поступок суд признал мелким хулиганством. 41-летнему жителю города Тобыла назначили административный штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Добавим, что согласно ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.