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Голый мужчина сидел на дороге в Костанайской области

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Мужчина сидит голый на трассе
Мужчина на дороге. Фото: top-news.kz

В Костанайской области на оживленной трассе заметили сидящего на асфальте голого мужчину. Этот поступок суд признал мелким хулиганством, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В TikTok распространилось видео с обнаженным мужчиной, сидящим на проезжей части.

В пресс-службе ДП Костанайской области прокомментировали ситуацию.

"По факту мелкого хулиганства в отношении 41-летнего жителя города Тобыла полицией было возбуждено административное производство. Процессуальное решение сегодня принял суд. Ему назначен административный штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге)", - сообщили в полиции.

Отметим, что по ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2153421-golyy-muzhchina-sidel-na-doroge-v-kostanayskoy-oblasti/

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