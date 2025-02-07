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Пассажиры подрались в алматинском метро (видео)

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Мужчина замахивается кулаком
Мужчина замахивается кулаком. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети появилось видео драки между пассажирами в метро Алматы - конфликт вспыхнул из-за просьбы снять рюкзак, чтобы не мешать окружающим. Инцидент прокомментировали в ДП, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Insragram-аккаунте Kazpress. Авторы сообщают, что, по словам очевидцев, конфликт вспыхнул из-за просьбы одного из мужчин снять рюкзак, чтобы не мешать окружающим. Однако пассажир отказался, после чего завязалась перепалка, переросшая в потасовку.

Внимание! На видео содержится нецензурная лексика!

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы.

"Управлением полиции на метрополитене проводится проверка. Участники конфликта установлены. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, также несколько дней назад на Шымбулаке произошла драка с участием иностранцев и сотрудников курорта - видео очевидцев появилось в Сети. В администрации ГК заявили, что группой иностранных гостей в нетрезвом виде был спровоцирован конфликт с сотрудниками горнолыжной школы. Полиция задержала и водворила в СИЗО 5 человек.

Ранее в Актау наказали родителей школьников, устроивших драку на улице. К ответственности привлекли и родителей мальчика, снимавшего все на видео.

В конце января в Сети появилось видео с сообщением, что якобы происходит массовая драка в районе Дворца мира и согласия в Астане, с участием около 60 человек. В полиции сообщили, что по факту публикации проводится проверка, обращений по предполагаемому инциденту не поступало.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218746-passazhiry-podralis-v-metro-almaty-video/