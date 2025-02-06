"Отклонялся от траектории": инсульт случился у водителя на трассе в Акмолинской области
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Полицейские в Акмолинской области спасли водителя, у которого за рулем, прямо на трассе, случился инсульт, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает медиапортал МВД, во время патрулирования на трассе Степногорск-Заводской сотрудники взвода патрульной полиции УП города Степногорска заметили автомобиль, который двигался с отклонениями от траектории.
Заподозрив, что водителю может потребоваться помощь, полицейские остановили транспортное средство. Их опасения подтвердились - мужчине за рулем стало плохо, он терял сознание и не понимал, что происходит.
"Полицейские догадались, что у пожилого водителя, возможно, случился инсульт. Не теряя времени, сотрудники правоохранительных органов вызвали бригаду скорой помощи, предупредили, что случай экстренный, и дали мужчине подышать свежим воздухом.
Супруга водителя, которая находилась рядом, подсказала, где находятся его лекарства. Полицейские постарались сохранить хладнокровие и оперативно нашли нужные таблетки. Благодаря их быстрому реагированию водитель получил необходимое лечение, а его жизнь удалось спасти", - отмечается в сообщении полиции.
В ноябре прошлого года мы писали о случае в Уральске, где большегруз врезался в здание школы. Оказалось, что у водителя фуры случился инсульт.
А в Караганде полицейские спасли водителя, потерявшего сознание после инсульта - им пришлось разбить окно машины.
На сайте МГМУ имени И.М. Сеченова говорится, что инсульт - это нарушение кровообращения в головном мозге. Он может возникнуть из-за разрыва сосуда или его закупорки тромбом. В таком случае к нервным клеткам не поступает нужное количество кислорода, глюкозы и других питательных веществ, что может привести к их гибели.
Скорая помощь при инсульте
Желательно, чтобы человек с инсультом был доставлен в больницу как можно скорее – в течение трех часов от начала первых симптомов. Поэтому важно правильно организовать помощь человеку с подозрением на инсульт.
Вызовите скорую медицинскую помощь. Если симптомы инсульта появились у вас, то попросите о помощи, чтобы врача вызвал кто-то другой. Сообщите краткие данные о пациенте (возраст, что случилось). Оставьте свои контактные данные для связи с вами. Будьте готовы встретить врача и обеспечить доступ к пациенту.
Помогите пациенту занять безопасное положение: лучше всего лежать на боку, слегка приподняв голову.
Пока вы ожидаете скорую помощь постарайтесь выяснить у пациента, когда появились симптомы, какими хроническими заболеваниями он болеет и какие препараты принимает? Эта информация сэкономит время врачей и позволит быстро принять решение.
- Если человек потерял сознание и не дышит, необходимо провести сердечно-легочную реанимацию. Однако для правильного ее оказания необходимо пройти специализированные обучающие курсы.
- Если пациенту тяжело дышать, то снимите стесняющую одежду (тугой воротник, галстук или шарф), откройте окна.
- Если человеку холодно, то укройте его теплым одеялом.
- Пока едет скорая, ни в коем случае не пытайтесь напоить, накормить больного или заставить его встать. У человека может быть нарушение функции глотания, и он может подавиться. А при попытке встать из-за высокого давления или нарушения координации есть высокий риск падения и получения дополнительных травм.
- Внимательно наблюдайте за человеком на предмет любых изменений в его состоянии. Будьте готовы рассказать оператору службы экстренной помощи или врачу об их симптомах и о том, когда они начались. Обязательно укажите, упал ли человек или ударился головой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218590-insult-za-rulem-policeyskie-uspeli-spasti-voditelya-v-akmolinskoy-oblasti/