"Отклонялся от траектории": инсульт случился у водителя на трассе в Акмолинской области

Полицейские в Акмолинской области спасли водителя, у которого за рулем, прямо на трассе, случился инсульт, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, во время патрулирования на трассе Степногорск-Заводской сотрудники взвода патрульной полиции УП города Степногорска заметили автомобиль, который двигался с отклонениями от траектории.

Заподозрив, что водителю может потребоваться помощь, полицейские остановили транспортное средство. Их опасения подтвердились - мужчине за рулем стало плохо, он терял сознание и не понимал, что происходит.

"Полицейские догадались, что у пожилого водителя, возможно, случился инсульт. Не теряя времени, сотрудники правоохранительных органов вызвали бригаду скорой помощи, предупредили, что случай экстренный, и дали мужчине подышать свежим воздухом.

Супруга водителя, которая находилась рядом, подсказала, где находятся его лекарства. Полицейские постарались сохранить хладнокровие и оперативно нашли нужные таблетки. Благодаря их быстрому реагированию водитель получил необходимое лечение, а его жизнь удалось спасти", - отмечается в сообщении полиции.

В ноябре прошлого года мы писали о случае в Уральске, где большегруз врезался в здание школы. Оказалось, что у водителя фуры случился инсульт.

А в Караганде полицейские спасли водителя, потерявшего сознание после инсульта - им пришлось разбить окно машины.

На сайте МГМУ имени И.М. Сеченова говорится, что инсульт - это нарушение кровообращения в головном мозге. Он может возникнуть из-за разрыва сосуда или его закупорки тромбом. В таком случае к нервным клеткам не поступает нужное количество кислорода, глюкозы и других питательных веществ, что может привести к их гибели.

Скорая помощь при инсульте

Желательно, чтобы человек с инсультом был доставлен в больницу как можно скорее – в течение трех часов от начала первых симптомов. Поэтому важно правильно организовать помощь человеку с подозрением на инсульт.

Вызовите скорую медицинскую помощь. Если симптомы инсульта появились у вас, то попросите о помощи, чтобы врача вызвал кто-то другой. Сообщите краткие данные о пациенте (возраст, что случилось). Оставьте свои контактные данные для связи с вами. Будьте готовы встретить врача и обеспечить доступ к пациенту.

Помогите пациенту занять безопасное положение: лучше всего лежать на боку, слегка приподняв голову.

Пока вы ожидаете скорую помощь постарайтесь выяснить у пациента, когда появились симптомы, какими хроническими заболеваниями он болеет и какие препараты принимает? Эта информация сэкономит время врачей и позволит быстро принять решение.

Если человек потерял сознание и не дышит, необходимо провести сердечно-легочную реанимацию. Однако для правильного ее оказания необходимо пройти специализированные обучающие курсы.

Если пациенту тяжело дышать, то снимите стесняющую одежду (тугой воротник, галстук или шарф), откройте окна.

Если человеку холодно, то укройте его теплым одеялом.

Пока едет скорая, ни в коем случае не пытайтесь напоить, накормить больного или заставить его встать. У человека может быть нарушение функции глотания, и он может подавиться. А при попытке встать из-за высокого давления или нарушения координации есть высокий риск падения и получения дополнительных травм.

Внимательно наблюдайте за человеком на предмет любых изменений в его состоянии. Будьте готовы рассказать оператору службы экстренной помощи или врачу об их симптомах и о том, когда они начались. Обязательно укажите, упал ли человек или ударился головой.